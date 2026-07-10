Business Insider: накопление арсеналов дронов не поможет НАТО в случае конфликта

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил 7 июля на Форуме оборонной промышленности на полях саммита Североатлантического альянса, что 20 стран НАТО примут участие в инициативе блока Drone Edge, в рамках которой инвестируют $40 млрд в течение ближайших пяти лет в производство беспилотников и средств борьбы с ними, а также в пятикратное увеличение мощностей по обучению их операторов.