Business Insider: накопление арсеналов дронов не поможет НАТО в случае конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Создание странами — участницами НАТО крупных арсеналов беспилотников может оказаться проигрышной стратегией в случае возможного военного конфликта. Об этом пишет портал Business Insider.
Как отмечается, Североатлантический альянс пытается подготовиться к возможной «войне беспилотников» в будущем, однако накопление миллионов дронов может привести к тому, что страны блока останутся с запасами вооружения, которое устареет еще до начала конфликта.
«Нам следует менять порядок закупок [дронов]», — приводит Business Insider мнение помощника генсека НАТО Тарьи Яакколы. По ее словам, в сфере беспилотных технологий невозможно осуществлять закупки «как раньше — покупать, отправлять на склад и ждать».
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил 7 июля на Форуме оборонной промышленности на полях саммита Североатлантического альянса, что 20 стран НАТО примут участие в инициативе блока Drone Edge, в рамках которой инвестируют $40 млрд в течение ближайших пяти лет в производство беспилотников и средств борьбы с ними, а также в пятикратное увеличение мощностей по обучению их операторов.