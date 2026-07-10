Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Business Insider: накопление арсеналов дронов не поможет НАТО в случае конфликта

Вооружение может устареть еще до начала возможного военного противостояния, пишет портал.

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Создание странами — участницами НАТО крупных арсеналов беспилотников может оказаться проигрышной стратегией в случае возможного военного конфликта. Об этом пишет портал Business Insider.

Как отмечается, Североатлантический альянс пытается подготовиться к возможной «войне беспилотников» в будущем, однако накопление миллионов дронов может привести к тому, что страны блока останутся с запасами вооружения, которое устареет еще до начала конфликта.

«Нам следует менять порядок закупок [дронов]», — приводит Business Insider мнение помощника генсека НАТО Тарьи Яакколы. По ее словам, в сфере беспилотных технологий невозможно осуществлять закупки «как раньше — покупать, отправлять на склад и ждать».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил 7 июля на Форуме оборонной промышленности на полях саммита Североатлантического альянса, что 20 стран НАТО примут участие в инициативе блока Drone Edge, в рамках которой инвестируют $40 млрд в течение ближайших пяти лет в производство беспилотников и средств борьбы с ними, а также в пятикратное увеличение мощностей по обучению их операторов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше