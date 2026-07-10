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Axios узнал, от чего зависит решение США снова ударить по Ирану

Продолжительность обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке будет определяться дальнейшими шагами Тегерана, при этом ситуация может как разрешиться в короткие сроки, так и затянуться на несколько недель. Об этом сообщили источники Axios в американской администрации.

Источник: AP 2024

Как уточняется, позиция Вашингтона, в частности, зависит от того, прекратит ли Иран атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Согласно данным издания, Белый дом рассматривает сценарий затяжной эскалации вокруг одного из ключевых мировых энергетических маршрутов. Один из представителей американских властей отметил, что новая фаза противостояния может продлиться от нескольких дней до месяца.

Эскалация началась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о завершении 60-дневного перемирия, возложив на Иран ответственность за его срыв из-за атак на коммерческие суда. Вслед за этим США нанесли новые удары в районе Ормузского пролива, в том числе по объектам на территории Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские базы в Кувейте и Бахрейне.

Позднее Трамп заявил о готовности снизить напряженность, сообщив о контактах с иранской стороной. Однако в Тегеране не подтвердили факта прямых переговоров. Главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что пролив будет открыт только на условиях Тегерана.

Ключевой задачей для США остается восстановление свободы судоходства через Ормузский пролив, который является важнейшим маршрутом для глобальных поставок нефти. В Вашингтоне предупредили, что любые попытки его блокировки повлекут ответные действия американских военных.

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