Axios узнал, от чего зависит решение США снова ударить по Ирану

Эскалация началась после того, как президент США Дональд Трамп объявил о завершении 60-дневного перемирия, возложив на Иран ответственность за его срыв из-за атак на коммерческие суда. Вслед за этим США нанесли новые удары в районе Ормузского пролива, в том числе по объектам на территории Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские базы в Кувейте и Бахрейне.