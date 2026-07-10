Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киеву рассказали «поучительную историю» о реальном производстве Patriot

NYT: Украина зря надеется нарастить поставки ЗРК Patriot в ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Надежда Украины на увеличение поставок ЗРК Patriot путем получения лицензии на производство от США, по мнению издания The New York Times, выглядит неоправданной.

В качестве примеров газета приводит две страны, обладающие аналогичной лицензией от Соединенных Штатов на производство Patriot. Это Германия и Япония.

Германия получила разрешение от США на строительство завода в 2022 году, однако, по информации издания, до настоящего времени в стране не произведено ни одной ракеты для Patriot.

Япония, получив лицензию в 2005 году, смогла успешно провести испытания системы лишь спустя три года. По имеющимся оценкам, сейчас страна производит до 30 комплексов Patriot ежегодно.

Эти примеры демонстрируют, сколько времени и усилий может потребоваться для налаживания производства американского вооружения за пределами США даже при наличии официального разрешения.

«Это поучительная история для Украины, чьи лидеры выразили уверенность в том, что смогут быстро возобновить производство ракет Patriot после того, как президент Трамп заявил, что предоставит Киеву давно ожидаемую лицензию», — отмечают авторы издания.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп открыто насмехался над Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре, говоря о лицензии на производство ракет для систем Patriot.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше