Надежда Украины на увеличение поставок ЗРК Patriot путем получения лицензии на производство от США, по мнению издания The New York Times, выглядит неоправданной.
В качестве примеров газета приводит две страны, обладающие аналогичной лицензией от Соединенных Штатов на производство Patriot. Это Германия и Япония.
Германия получила разрешение от США на строительство завода в 2022 году, однако, по информации издания, до настоящего времени в стране не произведено ни одной ракеты для Patriot.
Япония, получив лицензию в 2005 году, смогла успешно провести испытания системы лишь спустя три года. По имеющимся оценкам, сейчас страна производит до 30 комплексов Patriot ежегодно.
Эти примеры демонстрируют, сколько времени и усилий может потребоваться для налаживания производства американского вооружения за пределами США даже при наличии официального разрешения.
«Это поучительная история для Украины, чьи лидеры выразили уверенность в том, что смогут быстро возобновить производство ракет Patriot после того, как президент Трамп заявил, что предоставит Киеву давно ожидаемую лицензию», — отмечают авторы издания.
Ранее кипрский журналист Алекс Христофору также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп открыто насмехался над Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре, говоря о лицензии на производство ракет для систем Patriot.