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Жертвами землетрясения в Венесуэле стали 3889 человек

Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 3889, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 3889, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Об этом Родригес написал в своём Telegram-канале.

«Погибли 3889 человек, пострадали 16 740, спасены 6462», — говорится в документе.

Без жилья остаются 17 907 человек, помощь оказана 86 794 семьям. В стране развёрнуты 89 временных лагерей, в которых находятся 16 891 человек. Медицинскую помощь получили 28 836 человек.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле достигло 3811.

Корреспондент RT Юксеалис Ринкон рассказала, что сейсмостойкость построенного при участии России ЖК «Фуэрте-Тиуна» сыграла ключевую роль в спасении жизни тысяч венесуэльцев.

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