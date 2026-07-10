Холанд посочувствовал Мбаппе из-за момента с пенальти на ЧМ-2026

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд отреагировал на промах французского нападающего Килиана Мбаппе с пенальти в матче ¼ финала чемпионата мира — 2026 с Марокко.
«Ждать пять минут, чтобы пробить пенальти, — это очень долго», — написал норвежец в соцсетях, опубликовав фото момента.
На 28-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти. С момента фола до удара прошло 3 минуты 11 секунд. Затем француз забил с игры, открыв счёт на 60-й минуте.
Ранее сообщалось, что Мбаппе пригрозили экстрадицией в Парагвай, если он не откажется от своих слов в адрес сенатора.