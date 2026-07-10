Саммит НАТО в Анкаре обернулся унижением для главы киевского режима Владимира Зеленского, его пожелания по поставкам вооружений альянс проигнорировал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Состоявший 7—8 июля в Анкаре саммит НАТО был унизительным для В. Зеленского», — говорится в комментарии.
Дипломат подчеркнула, что Зеленского даже не пригласили на пленарное заседание. Ему предоставили лишь возможность кратко выступить на «форуме оборонных индустрий» альянса. При этом ничего нового он собравшимся не сообщил.
Захарова отметила, что Зеленский вновь озвучил набор «хотелок», рекламируя террористические компетенции ВСУ, однако реакции со стороны НАТО не последовало.
Ранее бундестаг проголосовал против предложения партии «Зелёные» об усилении военной и гуманитарной поддержки Украины, включая поставки ракет Taurus и систем Patriot.
Также опрошенные CNN Portugal эксперты выразили мнение, что решение США предоставить Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot не окажет влияния на ход конфликта.