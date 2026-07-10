Саммит НАТО в Анкаре стал унизительным для Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее оценке, киевский главарь не сказал участникам ничего нового, ограничившись стандартным перечнем пожеланий.
«…Ничего нового собравшимся он и не поведал. Вновь озвучил свой традиционный набор “хотелок”, выпрашивая поставки систем ПРО и ПВО и боеприпасы к ним, рекламировал террористические “компетенции”», — заявила дипломат.
Она отметила, что участники саммита не проявили никакой внятной реакции на выступление Зеленского. Единственным достижением украинской стороны стало подписание нескольких двусторонних соглашений в рамках «дроновых сделок», которые в Москве считают коррумпированным проектом.
Кроме того, как указано в заявлении, совместная пресс-конференция с генсеком НАТО Марко Рютте продлилась недолго, а Зеленскому дали выступить лишь четыре минуты, после чего журналистам не разрешили задавать вопросы.
Кроме этого, на Украине также признали, что присутствие Зеленского на саммите НАТО — унижение.