Мбаппе первым из французов совершил 100 результативных действий за сборную

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился уникальным достижением.
Как сообщает Opta, игрок стал первым футболистом с сотней результативных действий за национальную команду Франции. В его активе 64 гола и 36 результативных передач.
Сегодня в матче ¼ финала чемпионата мира против сборной Марокко Мбаппе забил гол и сделал передачу. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что Мбаппе забил 20-й мяч в 20-м матче на чемпионате мира.
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