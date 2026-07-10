Голы Мбаппе и Дембеле принесли Франции победу над Марокко в ¼ финала ЧМ-2026

Сборная Франции одержала победу над командой Марокко в четвертьфинале чемпионата мира — 2026.
Встреча в Бостоне завершилась со счётом 2:0.
В первом тайме Килиан Мбаппе не реализовал пенальти. Он впервые за пять лет не забил с «точки» за национальную команду после 15 успешных попыток подряд.
На 60-й минуте футболист всё-таки забил с игры и открыл счёт в матче. Спустя шесть минут Усман Дембеле удвоил преимущество «трёхцветных» с передачи Мбаппе.
Таким образом, подопечные Дидье Дешама вышли в полуфинал турнира, где сыграют с победителем пары Испания — Бельгия.
Ранее сообщалось, что Мбаппе забил 20-й мяч в 20-м матче на чемпионате мира.
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