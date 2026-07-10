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Мбаппе получил повреждение в матче с Марокко на ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вынужденно покинул поле в матче ¼ финала чемпионата мира — 2026 с командой Марокко.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вынужденно покинул поле в матче ¼ финала чемпионата мира — 2026 с командой Марокко.

Форвард, который забил гол и сделал ассист в этой встрече, покинул поле на 77-й минуте из-за повреждения. Его заменил Жан-Филипп Матета. До конца игры он сидел на скамейке запасных с пакетиком льда на ноге.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «трёхцветных».

Таким образом, подопечные Дидье Дешама вышли в полуфинал турнира, где сыграют с победителем пары Испания — Бельгия.

Ранее сообщалось, что Мбаппе забил 20-й мяч в 20-м матче на чемпионате мира.

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