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Захарова: саммит НАТО в Анкаре был унизительным для Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что саммит НАТО, прошедший 7—8 июля в Анкаре, стал унизительным для Владимира Зеленского. Как сообщается на сайте МИД РФ, его пожелания по поставкам вооружений не были выполнены альянсом.

Источник: РИА "Новости"

«Состоявшийся 7—8 июля в Анкаре саммит НАТО был унизительным для В. Зеленского», — отметила Захарова.

Дипломат уточнила, что Зеленского не пригласили на пленарное заседание саммита, предоставив лишь возможность краткого выступления на «форуме оборонных индустрий» альянса. При этом, по словам Захаровой, «ничего нового собравшимся он и не поведал».

«Вновь озвучил свой традиционный набор “хотелок”, выпрашивая поставки систем ПРО и ПВО и боеприпасы к ним, рекламировал террористические “компетенции” ВСУ. Какой-либо внятной реакции натовцев на эти пассажи не последовало», — подчеркнула представитель МИД России.

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