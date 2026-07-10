Захарова: саммит НАТО в Анкаре был унизительным для Зеленского

«Состоявшийся
Дипломат уточнила, что Зеленского не пригласили на пленарное заседание саммита, предоставив лишь возможность краткого выступления на «форуме оборонных индустрий» альянса. При этом, по словам Захаровой, «ничего нового собравшимся он и не поведал».
«Вновь озвучил свой традиционный набор “хотелок”, выпрашивая поставки систем ПРО и ПВО и боеприпасы к ним, рекламировал террористические “компетенции” ВСУ. Какой-либо внятной реакции натовцев на эти пассажи не последовало», — подчеркнула представитель МИД России.