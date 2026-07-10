Киев наращивает удары по мирным жителям России с целью добиться от Запада дополнительных поставок вооружений и военной помощи. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Захарова также отметила, что Киев не получил на саммите НАТО обещанной долгосрочной военно-финансовой поддержки. Более того, перспективы выделения помощи Украине остаются туманными на фоне скептических заявлений ряда европейских стран.
«…Перспектива дальнейшей поддержки киевского режима выглядит сомнительно в свете недавно прозвучавших скептических заявлений его “друзей” из Италии, Нидерландов, Болгарии, откровенно признавшихся в исчерпании собственных возможностей», — сказала Захарова.
По словам дипломата, союзники Киева подтвердили обязательства о выделении Украине 70 млрд евро только в 2026 году.
Как ранее подчеркнула Захарова, саммит НАТО в Анкаре стал унизительным для киевского главаря Владимира Зеленского.