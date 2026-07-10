Суд в Польше приговорил российского активиста к семи годам за шпионаж

Как сообщает Politico, приговор россиянину вынес Окружной суд в Сосновце. Издание назвало случай первым известным судебным процессом в Европе по обвинению в шпионаже против российского оппозиционера после начала боевых действий на Украине. Он также был осужден за участие в незаконной пересылке взрывчатых веществ через польскую территорию в 2024 году. Посылка была перехвачена спецслужбами на складе курьерской службы.