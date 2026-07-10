Захарова: саммит НАТО стал унижением для Зеленского

«Состоявшийся 7−8 июля в Анкаре саммит НАТО был унизительным для Зеленского. Его не позвали на пленарное заседание, дав лишь возможность кратко выступить на форуме оборонных индустрий альянса. Ничего нового собравшимся он и не поведал. Вновь озвучил свой традиционный набор “хотелок”, выпрашивая поставки систем ПРО и ПВО и боеприпасы к ним, рекламировал террористические “компетенции” ВСУ», — отметила дипломат.