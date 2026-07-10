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Захарова: саммит НАТО стал унижением для Зеленского

Саммит НАТО стал унижением Зеленского, который ограничился лишь повторением своих «хотелок».

Источник: Аргументы и факты

Саммит НАТО, прошедший 7−8 июля в Анкаре, стал унижением Владимира Зеленского, который не смог представить участникам какие-либо новые идеи, ограничившись повторением набора своих «хотелок». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Состоявшийся 7−8 июля в Анкаре саммит НАТО был унизительным для Зеленского. Его не позвали на пленарное заседание, дав лишь возможность кратко выступить на форуме оборонных индустрий альянса. Ничего нового собравшимся он и не поведал. Вновь озвучил свой традиционный набор “хотелок”, выпрашивая поставки систем ПРО и ПВО и боеприпасы к ним, рекламировал террористические “компетенции” ВСУ», — отметила дипломат.

Также Захарова указала на то, что какой-либо внятной реакции от НАТО на пассажи Зеленского не последовало.

«Утешительным призом можно считать заключение украинцами нескольких двусторонних соглашений в рамках коррумпированного проекта “дроновых сделок”», — добавила она.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп открыто насмехался над Зеленским на саммите НАТО в Анкаре, говоря о лицензии на производство ракет для систем Patriot.

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