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Сборная Франции в третий раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Франции одержала победу над командой Марокко в четвертьфинале чемпионата мира — 2026.

Сборная Франции одержала победу над командой Марокко в четвертьфинале чемпионата мира — 2026.

Встреча в Бостоне завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, сборная Франции в третий раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Ранее это удавалось лишь двум командам: Германия и Бразилия.

В ½ финала подопечные Дидье Дешама вышли в полуфинал турнира, где сыграют с победителем пары Испания — Бельгия.

Ранее сообщалось, что Мбаппе забил 20-й мяч в 20-м матче на чемпионате мира.

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