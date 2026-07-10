«Сорвать блицкриг»: как Смоленское сражение подорвало уверенность нацистов в их оценках советских войск

85 лет назад началось Смоленское сражение. Два месяца советские войска в тяжёлых встречных боях пытались перехватить инициативу на фронте у нацистской группы армий «Центр». В ходе этой битвы были впервые применены легендарные «Катюши» и возникла советская гвардия. По итогам сражения германские войска всё-таки смогли занять Смоленск и зайти в тыл советской группировки, оборонявшей Киев. Но при этом вермахт понёс серьёзные потери, отступил на отдельных участках фронта и не смог дальше поддерживать темпы наступления, необходимые нацистам для захвата Москвы.