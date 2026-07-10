Стала известна главная тема Восточного экономического форума 2026 года

«Тема форума соотносится с одним из ключевых приоритетов новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года, связанным с улучшением качества жизни людей в регионе. Подготовка документа ведётся по поручению президента России Владимира Путина, которое было дано по итогам ВЭФ — 2025», — говорится в заявлении.