МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Атаки Киева по мирным жителям России в первые дни июля и новые шаги по героизации бандеровцев подтверждают актуальность задач СВО, заявил МИД РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в опубликованном на сайте ведомства комментарии напомнила об атаках ВСУ на автобус в Белгородской области и туристический автобус по маршруту «Минск — Анапа», на энергетические объекты РФ, а также о стремлении киевского режима героизировать приспешников фашистов.
«Все вышеперечисленные факты подтверждают актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины, устранению угроз, исходящих с ее территории. Эти цели будут обязательно достигнуты», — говорится в комментарии.
Героизация пособников нацистов на Украине вновь оказалась в центре внимания в 2026 году, когда Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование «Имени героев УПА*» подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого Орла.
* Запрещенные в России экстремистские организации.