В МИД заявили об актуальности задач СВО

Героизация пособников нацистов на Украине вновь оказалась в центре внимания в 2026 году, когда Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование «Имени героев УПА*» подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого Орла.