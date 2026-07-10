Неонацизм на Украине переполнил чашу терпения Польши, заявила Захарова

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Неонацизм на Украине и стремление героизировать фашистских приспешников переполнили чашу терпения Польши, накал страстей между Киевом и Варшавой будет только возрастать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Набирающий силу украинский неонацизм и безудержное стремление киевского режима героизировать фашистских приспешников, судя по всему, переполнили чашу терпения Варшавы. Там оказались не готовы далее мириться с прославлением тех, кто виновен в истреблении польского населения Западной Украины в годы Второй мировой войны», — говорится в ее комментарии на сайте министерства.
Как отметила дипломат, накал страстей между Украиной и Польшей будет «только возрастать».
«Варшава и Киев наглядно показывают “демократической Европе” и всему “просвещенному Западу”, чего стоит иллюзорная “дружба” на основе ненависти, а именно русофобии и подпитке на этой почве неонацизма», — подчеркнула Захарова.