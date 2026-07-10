Неонацизм на Украине переполнил чашу терпения Польши, заявила Захарова

«Набирающий силу украинский неонацизм и безудержное стремление киевского режима героизировать фашистских приспешников, судя по всему, переполнили чашу терпения Варшавы. Там оказались не готовы далее мириться с прославлением тех, кто виновен в истреблении польского населения Западной Украины в годы Второй мировой войны», — говорится в ее комментарии на сайте министерства.