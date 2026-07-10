«Барс», «Лютый» и FP-1: детальный разбор оружия, которым Украина бьёт по нашим городам и детям

— Недостатки нового для ВСУ беспилотника FP-1 в том, что они сбиваются нашими средствами противовоздушной обороны. Они использовали, в частности, то, что сейчас создали. А создали это всё с использованием иностранных компонентов, в том числе двигателя. Здесь причастна прежде всего Германия. А потом уже присваиваются названия и колоритные украинские обозначения, вроде «лютые» и тому подобное, включая этот беспилотник, — сообщил Дандыкин.