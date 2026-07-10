Жертвами лихорадки Эбола в ДР Конго стали уже 625 человек

Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 625, сообщило министерство связи и СМИ страны.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Согласно документу, всего подтверждено 1792 случая заражения. Выздороветь удалось 295 пациентам.
«Подтверждённых случаев — 1792. Скончались — 625», — уточняется в отчёте.
24 июня Министерство здравоохранения Франции выявило в стране первый случай Эболы.
Ранее врач-инфекционист Дарья Намазова заявила, что риск распространения лихорадки Эбола в России и других развитых странах остаётся низким.
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