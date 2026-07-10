Спасенная из рабства россиянка рассказала, как мошенники используют ИИ

«Сейчас они используют технологии искусственного интеллекта. По одной фотографии можно создать цифровую копию лица и наложить ее на другого человека. Например, взять снимки какой-нибудь девушки, а затем использовать другую женщину, которая будет общаться по видеосвязи. При этом для собеседника будет казаться, что он разговаривает именно с той девушкой, чье лицо украли», — рассказала она.