Мбаппе — о травме: я получил удар по лодыжке, но ничего страшного

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал повреждение, полученное в матче ¼ финала чемпионата мира — 2026 с командой Марокко.
«Всё в порядке, я получил удар по лодыжке, но ничего страшного. Я подумал, что в тот момент Жан-Филипп Матета был более готов продолжить игру, чем я, и эти 15 минут. Я покинул поле, он вышел, отлично влился в игру, да ещё и мог забить, так что замена пошла только на пользу», — сказал он после игры.
Футболист также ответил на вопрос, в чём секрет сборной Франции.
«Не знаю, миссия ли это. Думаю, это самое простое слово, которое приходит на ум. Я считаю, что мы осознаём: есть только один способ позволить себе расслабиться — это победить. Пока мы этого не сделали, не вижу ничего хорошего в том, чтобы расслабляться. Мы в полуфинале, очень довольны, но впереди ещё долгий путь. И мы понимаем: то, что нас ждёт, будет ещё сложнее того, через что мы уже прошли. Но мы готовы ко всему. Сейчас спокойно восстановимся и завтра посмотрим матч, чтобы узнать, с кем предстоит играть», — отметил француз.
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Мбаппе. Он забил гол и сделал ассист, затем на 77-й минуте покинул поле из-за повреждения.
Ранее сообщалось, что Мбаппе забил 20-й мяч в 20-м матче на чемпионате мира.