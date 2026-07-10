Мбаппе — о травме: я получил удар по лодыжке, но ничего страшного

«Не знаю, миссия ли это. Думаю, это самое простое слово, которое приходит на ум. Я считаю, что мы осознаём: есть только один способ позволить себе расслабиться — это победить. Пока мы этого не сделали, не вижу ничего хорошего в том, чтобы расслабляться. Мы в полуфинале, очень довольны, но впереди ещё долгий путь. И мы понимаем: то, что нас ждёт, будет ещё сложнее того, через что мы уже прошли. Но мы готовы ко всему. Сейчас спокойно восстановимся и завтра посмотрим матч, чтобы узнать, с кем предстоит играть», — отметил француз.