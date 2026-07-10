Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Newsmax: десантный корабль США USS Boxer сломался в начале конфликта с Ираном

По информации телеканала, судно не могло принимать участие в боевых действиях в критический момент.

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Американский универсальный десантный корабль USS Boxer вышел из строя в первые недели военной операции США против Ирана и не мог принимать участие в боевых действиях в критически важный момент. Об этом сообщил телеканал Newsmax со ссылкой на источники.

По их сведениям, когда США ввели морскую блокаду Ирана и рассматривали возможность захвата острова Харк, USS Boxer с 11-м экспедиционным отрядом морской пехоты США на борту был выведен из строя из-за проблемы с двигателем. Как отмечается, следовавшему на Ближний Восток десантному кораблю потребовался ремонт и, вместо того чтобы усилить американскую группировку в Аравийском море, USS Boxer и тысячи морпехов были вынуждены ждать починки корабля на совместной британо-американской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

«USS Boxer был временно выведен из строя в критически важный период», — сказал телеканалу неназванный американский чиновник. По оценке источников Newsmax, это лишило руководство США дополнительных вариантов действий против Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше