Newsmax: десантный корабль США USS Boxer сломался в начале конфликта с Ираном

По их сведениям, когда США ввели морскую блокаду Ирана и рассматривали возможность захвата острова Харк, USS Boxer с 11-м экспедиционным отрядом морской пехоты США на борту был выведен из строя из-за проблемы с двигателем. Как отмечается, следовавшему на Ближний Восток десантному кораблю потребовался ремонт и, вместо того чтобы усилить американскую группировку в Аравийском море, USS Boxer и тысячи морпехов были вынуждены ждать починки корабля на совместной британо-американской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.