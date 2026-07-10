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Дешам: в сборной Франции у есть великолепные игроки

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу в матче ¼ финала чемпионата мира — 2026 с командой Марокко.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу в матче ¼ финала чемпионата мира — 2026 с командой Марокко.

«Я думаю, что три победы подряд — это уже хорошо. Это кажется логичным и естественным, но нужно ещё суметь этого добиться. Очевидно, что у меня есть великолепные игроки, как иначе мы могли бы этого достичь? Это хорошо, но матч получился непростым, потому что сегодня сказывались нереализованный пенальти и упущенные моменты. Когда речь о Килиане, никаких проблем — он никогда не сомневается, даже если у него был шанс забить раньше. Это здорово, мы там, где и хотели быть, поэтому теперь как следует восстановимся, а завтра посмотрим на нашего соперника», — сказал он после игры.

Тренер также высказался о травме Килиана Мбаппе, из-за которой он досрочно завершил игру на 77-й минуте.

«У Килиана немного побаливала лодыжка, он ощущал небольшой дискомфорт. А Ману получил удар по колену, плюс были небольшие судороги. Это нормально, матчи идут один за другим, так что ничего страшного. Уоррен, который до этого вообще не играл, вышел на замену и провёл очень-очень хороший отрезок. Важно, чтобы все были готовы. Я не могу угодить каждому, но стараюсь, чтобы все чувствовали свою причастность. И те, кто не играет, тоже остаются частью команды», — отметил специалист.

Встреча в Бостоне завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, сборная Франции в третий раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, где сыграет с победителем пары Испания — Бельгия.

Ранее сообщалось, что Мбаппе первым из французов совершил 100 результативных действий за сборную.

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