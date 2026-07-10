Дешам: в сборной Франции у есть великолепные игроки

«Я думаю, что три победы подряд — это уже хорошо. Это кажется логичным и естественным, но нужно ещё суметь этого добиться. Очевидно, что у меня есть великолепные игроки, как иначе мы могли бы этого достичь? Это хорошо, но матч получился непростым, потому что сегодня сказывались нереализованный пенальти и упущенные моменты. Когда речь о Килиане, никаких проблем — он никогда не сомневается, даже если у него был шанс забить раньше. Это здорово, мы там, где и хотели быть, поэтому теперь как следует восстановимся, а завтра посмотрим на нашего соперника», — сказал он после игры.