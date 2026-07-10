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Захарова назвала сомнительной дальнейшую помощь Киеву

Дальнейшая поддержка киевского режима со стороны стран Запада выглядит сомнительной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: RT на русском

Дальнейшая поддержка киевского режима со стороны стран Запада выглядит сомнительной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом говорится в её комментарии, опубликованном на сайте ведомства. Захарова обратила внимание на то, что ряд союзников Украины уже признали исчерпание собственных ресурсов.

По её словам, скептические заявления прозвучали из Италии, Нидерландов и Болгарии.

«Перспектива дальнейшей поддержки киевского режима выглядит сомнительно в свете недавно прозвучавших скептических заявлений его “друзей”… откровенно признавшихся в исчерпании собственных возможностей», — подчеркнула дипломат.

Ранее бундестаг проголосовал против предложения партии «Зелёные» об усилении военной и гуманитарной поддержки Украины, включая поставки ракет Taurus и систем Patriot.

Также опрошенные CNN Portugal эксперты выразили мнение, что решение США предоставить Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot не окажет влияния на ход конфликта.

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