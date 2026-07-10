Дальнейшая поддержка киевского режима со стороны стран Запада выглядит сомнительной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом говорится в её комментарии, опубликованном на сайте ведомства. Захарова обратила внимание на то, что ряд союзников Украины уже признали исчерпание собственных ресурсов.
По её словам, скептические заявления прозвучали из Италии, Нидерландов и Болгарии.
«Перспектива дальнейшей поддержки киевского режима выглядит сомнительно в свете недавно прозвучавших скептических заявлений его “друзей”… откровенно признавшихся в исчерпании собственных возможностей», — подчеркнула дипломат.
Ранее бундестаг проголосовал против предложения партии «Зелёные» об усилении военной и гуманитарной поддержки Украины, включая поставки ракет Taurus и систем Patriot.
Также опрошенные CNN Portugal эксперты выразили мнение, что решение США предоставить Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot не окажет влияния на ход конфликта.