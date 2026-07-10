CNN: Катар и Пакистан пытаются усадить США и Иран за стол переговоров

В ночь на среду вооруженные силы США нанесли серию ударов по иранским объектам. Президент США Дональд Трамп заявил, что новая волна ударов по Ирану представляет собой ответную реакцию на якобы осуществлённые иранскими силами атаки против морских судов.
Узнать больше по теме
Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.Читать дальше