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CNN: Катар и Пакистан пытаются усадить США и Иран за стол переговоров

Пакистан и Катар предпринимают усилия по возобновлению диалога между Соединенными Штатами и Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Пакистан и Катар предпринимают усилия по возобновлению диалога между Соединенными Штатами и Ираном после недавнего обострения их взаимоотношений, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

«Пакистан и Катар работают над тем, чтобы вернуть США и Иран за стол переговоров», — отмечается в заявлении телеканала.

В ночь на среду вооруженные силы США нанесли серию ударов по иранским объектам. Президент США Дональд Трамп заявил, что новая волна ударов по Ирану представляет собой ответную реакцию на якобы осуществлённые иранскими силами атаки против морских судов.

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