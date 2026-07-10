Киев хочет превратить Киево-Печерскую лавру в капище, заявили в МИД

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Киевский режим пытается превратить Киево-Печерскую лавру в «бесовское капище», а Владимир Зеленский демонстрирует неприязнь к православию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в центре стратегических коммуникаций при министерстве культуры Украины сообщили, что «Украинский национальный пантеон», в который могут быть включены украинские националисты, будет размещен на территории Киево-Печерской лавры.
«Киевский режим сознательно продолжает глумиться над лаврой, пытаясь превратить ее в бесовское капище… Зеленский демонстрирует личную неприязнь к православной вере, стремясь причинить еще большее душевное страдание духовенству и прихожанам канонической церкви», — говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
Она отметила, что украинские власти собираются проводить в лавре обряды у бюста преданному анафеме гетману Ивану Мазепе.
В конце июня в Киево-Печерской лавре открыли бюст Мазепы, при этом Зеленский заявил о планах возвести ему памятник в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко, где ранее стоял памятник Владимиру Ленину.