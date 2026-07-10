МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Милитаризация Европы под предлогом поддержки Украины против России в конечном итоге обернется трагедией для самого Запада, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
«Трагедия в том, что европейское перевооружение преподносится как возможность для роста, в то время как тела украинских солдат до сих пор не погребены в Донбассе, потому что Киев отказывается принять их от России. Лучше притвориться, что их не существует», — указывается в материале.
По словам автора, элиты на Западе превратили украинский конфликт в инструмент собственной экономической выгоды, последствия которой в итоге придется оплачивать жителям Европы.
«Война — это бизнес-модель. И, как и все бизнес-модели, построенные на страданиях других, она в конечном итоге поглотит своих создателей. Но пока прибыль растет, дивиденды выплачиваются, банкиры считают свои деньги, в то время как европейцы прощаются с социальными пособиями и получают известия о необходимости готовиться к войне», — добавляет он.
В статье также выражается особая тревога в связи со скоростью, с которой финансовый сектор Европы отказывается от всяких моральных принципов, соглашаясь спонсировать оружие для борьбы с Россией.
В конце прошлой недели Минобороны предложило провести гуманитарную акцию по передаче останков погибших боевиков, находящихся в Константиновке. Предполагалось, что она пройдет с 12:00 до 18:00 мск 6 июля. Киев от этой инициативы отказался. Как указали в российском ведомстве, противник вновь показал, что относится к своим военным как к расходному материалу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала отказ киевского режима забирать тела военных ВСУ беспрецедентным. Дипломат также добавила, что даже во времена до появления мировых религий люди не бросали убитых соплеменников.