Захарова: Киев хочет превратить Киево-Печерскую лавру в «бесовское капище»

«Киевский режим сознательно продолжает глумиться над лаврой, пытаясь превратить ее в бесовское капище, чтобы устраивать там не только обряды у бюста преданному анафеме гетману Мазепе, но и буквально пляски на костях всякого бандитского отребья, предателей и кровавых палачей своих земляков», — отметила дипломат.