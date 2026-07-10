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Захарова: Киев хочет превратить Киево-Печерскую лавру в «бесовское капище»

Захарова заявила, что режим Владимира Зеленского сознательно глумится над Киево-Печерской лаврой и пытается превратить ее в «бесовское капище».

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила инициативу украинских властей о создании «Украинского национального пантеона» на территории Киево-Печерской лавры. По ее мнению, такие действия являются сознательным проявлением неуважения к одной из главных православных святынь.

Захарова заявила, что руководство Украины, по ее оценке, использует территорию лавры в политических целях, игнорируя чувства верующих и духовенства канонической церкви. Она также выразила мнение, что подобные решения отражают негативное отношение Владимира Зеленского к православной традиции.

«Киевский режим сознательно продолжает глумиться над лаврой, пытаясь превратить ее в бесовское капище, чтобы устраивать там не только обряды у бюста преданному анафеме гетману Мазепе, но и буквально пляски на костях всякого бандитского отребья, предателей и кровавых палачей своих земляков», — отметила дипломат.

Кроме того, представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что принятый Верховной радой закон, по ее утверждению, противоречит как действующему украинскому законодательству, так и нормам ЮНЕСКО, регулирующим вопросы охраны объектов культурного наследия.

Ранее Захарова назвала актом сатанизма* вручение Кае Каллас украинского ордена княгини Ольги. Представитель МИД России связала этот жест с антицерковной политикой и сомнительными «заслугами» главы дипломатии ЕС перед украинским народом.

*Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.

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