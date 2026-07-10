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В ДР Конго еще две провинции затронуты вспышкой лихорадки Эбола

Власти ДР Конго включили еще две провинции в список затронутых вспышкой Эболы.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Власти Демократической Республики Конго включили еще провинции Чопо и Верхний Уэле в список официально затронутых вспышкой лихорадки Эбола, сообщил министр здравоохранения страны Роже Камба.

«Теперь провинция Чопо также затронута этим заболеванием… У нас были случаи в Вамбе (Верхний Уэле), поэтому мы включаем эту территорию в список пострадавших районов», — заявил министр, которого цитирует издание Actualite.

По его словам, в каждой из этих провинций выявлено по два случая заболевания.

Министр отметил, что в провинциях Итури и Северный Киву все еще «острая фаза, вспышка распространяется».

В результате вспышки лихорадки Эболы в регионе было зарегистрировано почти 1,8 тысячи случаев заболевания и 625 летальных случаев.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.