В ДР Конго еще две провинции затронуты вспышкой лихорадки Эбола

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Власти Демократической Республики Конго включили еще провинции Чопо и Верхний Уэле в список официально затронутых вспышкой лихорадки Эбола, сообщил министр здравоохранения страны Роже Камба.
«Теперь провинция Чопо также затронута этим заболеванием… У нас были случаи в Вамбе (Верхний Уэле), поэтому мы включаем эту территорию в список пострадавших районов», — заявил министр, которого цитирует издание Actualite.
По его словам, в каждой из этих провинций выявлено по два случая заболевания.
Министр отметил, что в провинциях Итури и Северный Киву все еще «острая фаза, вспышка распространяется».
В результате вспышки лихорадки Эболы в регионе было зарегистрировано почти 1,8 тысячи случаев заболевания и 625 летальных случаев.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.