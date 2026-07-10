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Захарова заявила о сознательной охоте ВСУ на пассажирские автобусы

Украинские военные намеренно атакуют рейсовые и пассажирские автобусы с помощью дронов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: RT на русском

Украинские военные намеренно атакуют рейсовые и пассажирские автобусы с помощью дронов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что подобные действия стали регулярными и носят целенаправленный характер.

«В последнее время ВСУ сознательно “охотятся” на рейсовые и пассажирские автобусы, подвергая их дроновым атакам», — сказано в заявлении.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила обращения в ООН в связи с ударом украинских военных по автобусу в Белгородской области.

9 июля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус «Кременная — Луганск» во время посадки пассажиров в посёлке Старая Краснянка, в результате чего пострадали две женщины.

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