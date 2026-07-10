Мбаппе стал рекордсменом чемпионатов мира по победным голам

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился уникальным достижением на чемпионате мира — 2026.
Сегодня Франци обыграла Марокко в ¼ финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 2:0. Мбаппе отметился голом и ассистом.
Таким образом, он забил победный гол в восьмом матче чемпионата мира, установив рекорд по этому показателю.
Эта игра стала для француза 20-й на чемпионатах мира. В его активе также 20 голов на мундиалях. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, уступая лишь Лионелю Месси (21 мяч).
Ранее сообщалось, что Дидье Дешам повторил рекорд среди тренеров по числу матчей на ЧМ.
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