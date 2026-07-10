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В МИД РФ отреагировали на шантаж Зеленского о ядерном оружии: в НАТО это пропустили мимо ушей

Захарова: в НАТО не прислушались к плачу Зеленского по ядерному оружию.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский пытался прибегнуть к шантажу, упоминая о возможности обладания Киевом ядерным оружием. Однако участники саммита НАТО проигнорировали его заявления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не помогла Зеленскому попытка слабо прикрытого шантажа в виде очередного захода на обладание укронацистами ядерного оружия… Но никто из участников натовской сходки к подобным стенаниям не прислушался», — говорится в комментарии дипломата об украинском кризисе.

Захарова подчеркнула, что Киев видит в получении атомного оружия «гарантию безопасности» страны. Напомним, что саммит НАТО прошел 7−8 июля в турецкой Анкаре.

Кроме этого, официальный представитель МИД РФ также добавила, что саммит НАТО в Анкаре стал унизительным для киевского главаря.

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