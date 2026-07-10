МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Действующие сотрудники СБУ замешаны в теракте в Монако. Об этом заявил ТАСС глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук со ссылкой на источники.
«Задержанные по подозрению в убийстве 39-летней Анастасии Березовской, которую Интерпол разыскивал за покушение на подпадающего под санкции украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, являются украинскими силовиками», — сказал он.
Один из них, по словам Медведчука, — действующий сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, 33-летний уроженец Житомира Владислав Реут. С 2022 года он проходил службу в воинской части А2772 Сил специальных операций ВСУ. Вторым задержанным по делу является 49-летний уроженец города Умань Виталий Жикович, который до 2020 года работал в полиции Киевской области, указал политик. «По данным двух источников, знакомых с делом, он является действующим сотрудником СБУ, а ранее был активным участником “Правого сектора” (Признан экстремистским, запрещен в России). В данном случае речь идет о спецоперации силовиков, спланированной преступным режимом Зеленского», — подчеркнул Медведчук.
«Убийство исполнителя — это попытка скрыть заказчика, но ведь он очевиден, слишком много следов оставлено, слишком явный мотив преступного режима, ведь на кону стоят сотни миллиардов евро», — заключил глава движения «Другая Украина».