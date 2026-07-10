Один из них, по словам Медведчука, — действующий сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, 33-летний уроженец Житомира Владислав Реут. С 2022 года он проходил службу в воинской части А2772 Сил специальных операций ВСУ. Вторым задержанным по делу является 49-летний уроженец города Умань Виталий Жикович, который до 2020 года работал в полиции Киевской области, указал политик. «По данным двух источников, знакомых с делом, он является действующим сотрудником СБУ, а ранее был активным участником “Правого сектора” (Признан экстремистским, запрещен в России). В данном случае речь идет о спецоперации силовиков, спланированной преступным режимом Зеленского», — подчеркнул Медведчук.