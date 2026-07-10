Глава киевского режима Владимир Зеленский накануне саммита НАТО попытался шантажировать альянс перспективой получения ядерного оружия, но его демарш проигнорировали, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Она отметила, что прошедший в Анкаре саммит стал разочарованием для киевского лидера по многим пунктам.
Итоговая декларация не содержит намёка на вступление в альянс, а надежды на долгосрочную военно-финансовую помощь оказались несбыточными.
Захарова напомнила, что накануне встречи Зеленский дал интервью изданию Financial Times.
«Не помогла Зеленскому попытка слабо прикрытого шантажа в виде очередного захода на обладание укронацистами ядерного оружия», — подчеркнула дипломат.
Она процитировала его слова о том, что без ядерного оружия Украина остаётся в «клубе тех, на кого можно напасть». По мнению Захаровой, это был недвусмысленный намёк на стремление получить атомное оружие.
«Никто из участников натовской сходки к подобным стенаниям не прислушался», — заключила она.
Ранее в российском МИД заявили, что ядерное оружие России в Белоруссии создаёт противовес киевскому режиму и НАТО.