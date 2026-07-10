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Захарова заявила о попытке Зеленского шантажировать НАТО ядерным оружием

Глава киевского режима Владимир Зеленский накануне саммита НАТО попытался шантажировать альянс перспективой получения ядерного оружия, но его демарш проигнорировали, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Глава киевского режима Владимир Зеленский накануне саммита НАТО попытался шантажировать альянс перспективой получения ядерного оружия, но его демарш проигнорировали, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что прошедший в Анкаре саммит стал разочарованием для киевского лидера по многим пунктам.

Итоговая декларация не содержит намёка на вступление в альянс, а надежды на долгосрочную военно-финансовую помощь оказались несбыточными.

Захарова напомнила, что накануне встречи Зеленский дал интервью изданию Financial Times.

«Не помогла Зеленскому попытка слабо прикрытого шантажа в виде очередного захода на обладание укронацистами ядерного оружия», — подчеркнула дипломат.

Она процитировала его слова о том, что без ядерного оружия Украина остаётся в «клубе тех, на кого можно напасть». По мнению Захаровой, это был недвусмысленный намёк на стремление получить атомное оружие.

«Никто из участников натовской сходки к подобным стенаниям не прислушался», — заключила она.

Ранее в российском МИД заявили, что ядерное оружие России в Белоруссии создаёт противовес киевскому режиму и НАТО.

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