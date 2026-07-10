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AD: перевооружение ЕС из-за Украины станет трагедией для Запада

Процесс милитаризации Европы, обосновываемый необходимостью поддержки Украины в противостоянии с Россией, в перспективе приведет к негативным последствиям для самого Запада. Такой вывод содержится в публикации итальянского издания AntiDiplomatico.

Источник: AP 2024

«Трагедия в том, что европейское перевооружение преподносится как возможность для роста, в то время как тела украинских солдат до сих пор не погребены в Донбассе, потому что Киев отказывается принять их от России. Лучше притвориться, что их не существует», — отмечается в материале.

Как указывает автор статьи, западные элиты используют украинский конфликт как инструмент для извлечения собственной экономической выгоды. Оплачивать последствия этой политики, по его мнению, в конечном счете придется жителям Европы.

«Война — это бизнес-модель. И, как и все бизнес-модели, построенные на страданиях других, она в конечном итоге поглотит своих создателей. Но пока прибыль растет, дивиденды выплачиваются, банкиры считают свои деньги, в то время как европейцы прощаются с социальными пособиями и получают известия о необходимости готовиться к войне», — добавляет он.

В статье также выражена обеспокоенность тем, с какой скоростью финансовый сектор Европы отказывается от моральных принципов, соглашаясь на финансирование поставок вооружений для борьбы с Россией.