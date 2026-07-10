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Экс-игрока сборной Франции Насри допросили по делу о ввозе наркотиков

Бывший футболист сборной Франции Самир Насри был допрошен в рамках расследования дела о ввозе наркотиков, участии в преступном сообществе и отмывании денег.

Источник: RT на русском

Бывший футболист сборной Франции Самир Насри был допрошен в рамках расследования дела о ввозе наркотиков, участии в преступном сообществе и отмывании денег.

По информации Le Parisien, экс-игрок провёл около десяти часов в Бригаде финансовых расследований судебной полиции Парижа.

Отмечается, что Насри фигурирует в эпизоде, связанном с отмыванием денег организованной группой. Ранее он был управляющим ночного клуба в коммуне Иври‑сюр‑Сен.

Последний клуб Насри — бельгийский «Андерлехт». Футболист присоединился к команде летом 2019-го. Спустя два года он завершил карьеру.

Ранее сообщалось, что футболиста Медиалиги задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

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