Экс-игрока сборной Франции Насри допросили по делу о ввозе наркотиков

Бывший футболист сборной Франции Самир Насри был допрошен в рамках расследования дела о ввозе наркотиков, участии в преступном сообществе и отмывании денег.
По информации Le Parisien, экс-игрок провёл около десяти часов в Бригаде финансовых расследований судебной полиции Парижа.
Отмечается, что Насри фигурирует в эпизоде, связанном с отмыванием денег организованной группой. Ранее он был управляющим ночного клуба в коммуне Иври‑сюр‑Сен.
Последний клуб Насри — бельгийский «Андерлехт». Футболист присоединился к команде летом 2019-го. Спустя два года он завершил карьеру.
Ранее сообщалось, что футболиста Медиалиги задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков.