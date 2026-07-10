Десантный корабль США вышел из строя в разгар конфликта с Ираном

В первые недели конфликта с Ираном американский десантный корабль USS Boxer, перевозивший личный состав морской пехоты, был вынужден прекратить выполнение задачи из-за неисправности двигателя, что существенно ограничило оперативные возможности командования США в критический момент. Об этом сообщает Newsmax со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
Инцидент произошел в период, когда Соединенные Штаты установили блокаду на движение судов в иранских портах и прорабатывали планы по захвату стратегически важного иранского острова Харк.
По информации источников, основной причиной поломки стало повреждение главного насоса системы охлаждения двигателя. В результате USS Boxer был вынужден направиться на ремонтную базу США и Великобритании на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане, ожидая поставки необходимых запчастей.