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Десантный корабль США вышел из строя в разгар конфликта с Ираном

В первые недели конфликта с Ираном американский десантный корабль USS Boxer вышел из строя.

Источник: Аргументы и факты

В первые недели конфликта с Ираном американский десантный корабль USS Boxer, перевозивший личный состав морской пехоты, был вынужден прекратить выполнение задачи из-за неисправности двигателя, что существенно ограничило оперативные возможности командования США в критический момент. Об этом сообщает Newsmax со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Инцидент произошел в период, когда Соединенные Штаты установили блокаду на движение судов в иранских портах и прорабатывали планы по захвату стратегически важного иранского острова Харк.

По информации источников, основной причиной поломки стало повреждение главного насоса системы охлаждения двигателя. В результате USS Boxer был вынужден направиться на ремонтную базу США и Великобритании на атолле Диего-Гарсия в Индийском океане, ожидая поставки необходимых запчастей.

Ранее сообщалось, что Катар и Пакистан вновь пытаются усадить США и Иран за стол переговоров.

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