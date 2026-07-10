Десантный корабль США вышел из строя в разгар конфликта с Ираном

В первые недели конфликта с Ираном американский десантный корабль USS Boxer, перевозивший личный состав морской пехоты, был вынужден прекратить выполнение задачи из-за неисправности двигателя, что существенно ограничило оперативные возможности командования США в критический момент. Об этом сообщает Newsmax со ссылкой на высокопоставленных чиновников.