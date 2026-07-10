Представитель МИД России Мария Захарова назвала сомнительной перспективу поддержки Украины западными странами. Некоторые из них уже признали, что исчерпали свои возможности, добавила она.
«Перспектива дальнейшей поддержки… выглядит сомнительно в свете недавно прозвучавших скептических заявлений его “друзей” из Италии, Нидерландов, Болгарии, откровенно признавшихся в исчерпании собственных возможностей», — сказала госпожа Захарова (цитата по сайту МИД).
На полях саммита НАТО в Анкаре, который прошел 7−8 июля, премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна исчерпала возможности для помощи Украине. Об отсутствии возможности оказывать прямую военную помощь Киеву говорила и министр Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус.