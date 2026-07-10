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Захарова назвала сомнительной перспективу поддержки Украины западными странами

Представитель МИД России Мария Захарова назвала сомнительной перспективу поддержки Украины западными странами. Некоторые из них уже признали, что исчерпали свои возможности, добавила она.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала сомнительной перспективу поддержки Украины западными странами. Некоторые из них уже признали, что исчерпали свои возможности, добавила она.

«Перспектива дальнейшей поддержки… выглядит сомнительно в свете недавно прозвучавших скептических заявлений его “друзей” из Италии, Нидерландов, Болгарии, откровенно признавшихся в исчерпании собственных возможностей», — сказала госпожа Захарова (цитата по сайту МИД).

На полях саммита НАТО в Анкаре, который прошел 7−8 июля, премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна исчерпала возможности для помощи Украине. Об отсутствии возможности оказывать прямую военную помощь Киеву говорила и министр Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус.

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