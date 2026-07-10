Тренер Марокко усомнился, что гол Мбаппе засчитали верно на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби оценил гол форварда команды Франции Килиана Мбаппе в четвертьфинале чемпионата мира.
«Гол был забит… Некоторые остановились, увидев игру рукой. Игра рукой была, я не знаю, следовало ли это фиксировать или нет, я действительно не знаю. Затем последовало мастерство Мбаппе», — сказал он на пресс-конференции.
Встреча завершилась со счётом 2:0. Мбаппе отметился голом и ассистом.
Эта игра стала для француза 20-й на чемпионатах мира. В его активе также 20 голов на мундиалях. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, уступая лишь Лионелю Месси (21 мяч).
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