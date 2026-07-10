Накопление странами НАТО крупных запасов беспилотников может оказаться бесполезным для обеспечения готовности альянса к возможному конфликту из-за быстрого устаревания технологий.
Об этом пишет Business Insider со ссылкой на представителей НАТО и военных чиновников.
Помощник генерального секретаря НАТО по инновациям в оборонной промышленности и вооружениям Тарья Яакола заявила, что прежний подход, при котором вооружение закупалось и отправлялось на хранение, больше неэффективен.
«Нам необходимо изменить подход к закупкам», — приводит издание её слова.
Яакола пояснила, что альянсу следует закупать небольшие партии дронов для испытаний и обучения, но сохранять у производителей возможность быстро наращивать выпуск более современных систем.
Начальник генштаба немецкого бундесвера Карстен Бройер также скептически оценил идею многомиллионных запасов беспилотников на годы вперёд.
«Можем ли мы вообще говорить о миллионах, если к 2029 году эти миллионы уже могут оказаться устаревшими?» — цитирует генерала издание.
Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что НАТО и Европейский союз больше не скрывают своих агрессивных намерений в отношении России.