Кин рассказал, что нужно сделать, чтобы обыграть сборную Франции

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, как можно обыграть сборную Франции на чемпионате мира — 2026.
«Если кто-то хочет победить Францию, нужно обязательно забивать первым. Потому что, если французы откроют счёт, сопернику придётся раскрываться и идти вперёд, а тогда они будут с лёгкостью ловить его на контратаках», — приводит слова Кина BBC.
Таким образом, сборная Франции в третий раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет с победителем пары Испания — Бельгия.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе забил 20-й мяч в 20-м матче на чемпионате мира.
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