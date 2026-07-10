Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кин рассказал, что нужно сделать, чтобы обыграть сборную Франции

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, как можно обыграть сборную Франции на чемпионате мира — 2026.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, как можно обыграть сборную Франции на чемпионате мира — 2026.

«Если кто-то хочет победить Францию, нужно обязательно забивать первым. Потому что, если французы откроют счёт, сопернику придётся раскрываться и идти вперёд, а тогда они будут с лёгкостью ловить его на контратаках», — приводит слова Кина BBC.

Таким образом, сборная Франции в третий раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет с победителем пары Испания — Бельгия.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе забил 20-й мяч в 20-м матче на чемпионате мира.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше