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Северная Корея решила усилить свои ядерные силы

KCNA КНДР по итогам заседания центрального военного комитета Трудовой партии Кореи приняла решение об усилении своих ядерных сил.

Источник: Аргументы и факты

Руководство КНДР приняло решение о дальнейшем укреплении национальных ядерных сил. Соответствующие итоги были подведены по результатам заседания Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, сообщает ЦТАК.

В ходе совещания были утверждены меры, направленные на модернизацию технической инфраструктуры боевых систем. Также принято решение о дальнейшем развитии ядерного потенциала страны как с точки зрения его качества, так и количественных показателей.

Подробности о сроках реализации принятых решений и конкретных программах модернизации северокорейские власти не раскрыли.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при проведении тестовых стрельб модернизированной реактивной системы залпового огня и новых тактических ракет.

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