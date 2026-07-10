Северная Корея решила усилить свои ядерные силы

Руководство КНДР приняло решение о дальнейшем укреплении национальных ядерных сил. Соответствующие итоги были подведены по результатам заседания Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, сообщает ЦТАК.
В ходе совещания были утверждены меры, направленные на модернизацию технической инфраструктуры боевых систем. Также принято решение о дальнейшем развитии ядерного потенциала страны как с точки зрения его качества, так и количественных показателей.
Подробности о сроках реализации принятых решений и конкретных программах модернизации северокорейские власти не раскрыли.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при проведении тестовых стрельб модернизированной реактивной системы залпового огня и новых тактических ракет.