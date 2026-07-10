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МВД раскрыло схему вовлечения россиян в дропперство

Мошенники заманивают граждан обещаниями лёгкого заработка в соцсетях и мессенджерах, чтобы сделать их дропперами, говорится в материалах МВД.

Источник: RT на русском

Мошенники заманивают граждан обещаниями лёгкого заработка в соцсетях и мессенджерах, чтобы сделать их дропперами, говорится в материалах МВД.

Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с материалами ведомства.

Согласно документам, злоумышленники предлагают жертве «лёгкую» подработку с гарантированным доходом.

Для этого граждан просят отдать или сдать в аренду банковскую карту. Через неё якобы будут проходить «ошибочные переводы», которые затем нужно вернуть на другой счёт. Вдобавок мошенники сулят доплату за привлечение друзей.

Чаще всего предложения о такой «подработке» приходят через всплывающие окна в интернете, рассылки по электронной почте, а также через соцсети и мессенджеры.

В МВД порекомендовали насторожиться, если незнакомцы просят перевести деньги от вашего имени, требуют доступ к карте или приложению, ведут только переписку без звонков и постоянно торопят, ссылаясь на срочность.

Ранее RT сообщал, что в Подмосковье завершено расследование дела о передаче банковских карт.