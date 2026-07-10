Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в своем выступлении на YouTube-канале выразил мнение, что вооруженные силы Украины не способны успешно противостоять наступлению российских войск.
Он указал, что российские силы ведут активные действия в Сумах, Херсоне, Донбассе, Запорожье и Днепропетровске, обладая значительным преимуществом в артиллерии, планирующих бомбах, бронетехнике и танках.
Джонсон также отметил, что ВСУ не располагают достаточными силами и резервами для эффективного сопротивления, что вынуждает их перебрасывать ограниченные подкрепления с одного участка на другой.
«В итоге они не выдержат. Все рухнет», — резюмировал эксперт.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области ликвидировали командира бригады БПЛА ВСУ «Ястребы».