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Джонсон: ВСУ не смогут сдержать наступление российских войск

Бывший аналитик ЦРУ заявил, что ВСУ не располагают достаточными силами для сопротивления.

Источник: Аргументы и факты

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в своем выступлении на YouTube-канале выразил мнение, что вооруженные силы Украины не способны успешно противостоять наступлению российских войск.

Он указал, что российские силы ведут активные действия в Сумах, Херсоне, Донбассе, Запорожье и Днепропетровске, обладая значительным преимуществом в артиллерии, планирующих бомбах, бронетехнике и танках.

Джонсон также отметил, что ВСУ не располагают достаточными силами и резервами для эффективного сопротивления, что вынуждает их перебрасывать ограниченные подкрепления с одного участка на другой.

«В итоге они не выдержат. Все рухнет», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области ликвидировали командира бригады БПЛА ВСУ «Ястребы».

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