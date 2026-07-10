В Иране завершились похороны бывшего верховного лидера Али Хаменеи

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи завершились в его родном городе Мешхеде, сообщает телеканал Press TV.
«Погибший верховный лидер был похоронен в мавзолее имама Резы после недели траурных церемоний», — говорится в сообщении.
В церемонии прощания участвовали сотни тысяч человек.
Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
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Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.Читать дальше