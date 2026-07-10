Юрист рассказал, кто может вскрыть квартиру соседа, если он вас топит

При этом, отметил он, обычно стараются связаться как с собственником квартиры, так и с нанимателями, чтобы получить доступ к помещению и устранить аварию. По словам юриста, обычно этим занимается управляющая компания, у которой есть контакты собственников, и нанимателей — но эта информация имеется у управляющей компании не всегда.