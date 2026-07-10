Мбаппе — о Хакими после матча с Марокко: мне не было жаль его

«Нет, мне не было жаль его. Будет сложнее, когда я увижу его в раздевалке, потому что там мы снова становимся друзьями и просто людьми. Но сейчас эмоций нет. Я здесь для того, чтобы побеждать, и он тоже был здесь ради победы», — сказал он после игры.