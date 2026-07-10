Мбаппе — о Хакими после матча с Марокко: мне не было жаль его

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о защитнике сборной Марокко Ашрафе Хакими после вылета с чемпионата мира — 2026.
«Нет, мне не было жаль его. Будет сложнее, когда я увижу его в раздевалке, потому что там мы снова становимся друзьями и просто людьми. Но сейчас эмоций нет. Я здесь для того, чтобы побеждать, и он тоже был здесь ради победы», — сказал он после игры.
Встреча завершилась со счётом 2:0. Мбаппе отметился голом и ассистом.
Эта игра стала для француза 20-й на чемпионатах мира. В его активе также 20 голов на мундиалях. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, уступая лишь Лионелю Месси (21 мяч).
Ранее сообщалось, что Дидье Дешам повторил рекорд среди тренеров по числу матчей на ЧМ.