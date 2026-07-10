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Захарова: ВСУ сознательно «охотятся» на гражданские автобусы

Вооруженные силы Украины целенаправленно атакуют пассажирские и рейсовые автобусы на территории России с помощью БПЛА, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Вооруженные силы Украины целенаправленно атакуют пассажирские и рейсовые автобусы на территории России с помощью БПЛА, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

В комментарии, опубликованном на сайте МИД, Мария Захарова напомнила об ударе БПЛА по автобусам с пассажирами из Белоруссии в Белгородской и Брянской областях. «Все вышеперечисленные факты подтверждают актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины, устранению угроз, исходящих с ее территории. Эти цели будут обязательно достигнуты», — добавила она.

2 июля на границе с Белоруссией БПЛА ударил по туристическому автобусу «Минск-Анапа», пострадали три человека. В тот же день 12 человек были ранены после налета БПЛА на городской автобус в Лисичанске в ЛНР. 6 июля БПЛА попал в автобус на автодороге Никольское—Таврово в Белгородской области, пострадали 8 человек. 8 июля дрон ударил по автобусу в белгородском селе Никольское, был ранен один мирный житель.

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