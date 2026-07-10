Захарова: ВСУ сознательно «охотятся» на гражданские автобусы

2 июля на границе с Белоруссией БПЛА ударил по туристическому автобусу «Минск-Анапа», пострадали три человека. В тот же день 12 человек были ранены после налета БПЛА на городской автобус в Лисичанске в ЛНР. 6 июля БПЛА попал в автобус на автодороге Никольское—Таврово в Белгородской области, пострадали 8 человек. 8 июля дрон ударил по автобусу в белгородском селе Никольское, был ранен один мирный житель.